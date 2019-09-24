Российский оскаровский комитет выдвинул на соискание премии Американской киноакадемии от РФ ленту Дылда Кантемира Балагова. Решение об этом члены комитета приняли на специальном заседании во вторник, 24 сентября.

Российский оскаровский комитет выдвинул на соискание премии Американской киноакадемии от РФ ленту "Дылда" Кантемира Балагова. Решение об этом члены комитета приняли на специальном заседании во вторник, 24 сентября.Фильм "Дылда" — вторая режиссерская работа Балагова, напоминает РИА Новости. События, о которых повествует лента, происходят в 1945 году: две фронтовые подруги после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.Мировая премьера картины состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля. В Каннах "Дылда" получила сразу две награды — приз за лучшую режиссуру и приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".Как уточнил глава Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов, картина Балагова выдвинута на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", передает ТАСС.