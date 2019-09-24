Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 24 сентября, выступил на открытии IV Совещания спикеров парламентов Евразии. В экспертном сообществе речь главы нижней палаты назвали самой яркой и конкретизированной.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 24 сентября, на открытии IV Совещания спикеров парламентов Евразии. В экспертном сообществе речь главы нижней палаты назвали самой яркой и конкретизированной.Спикер Госдумы развивает тему межпарламентскогосотрудничества и парламентской дипломатии как эффективный инструмент противодействиясанкциям и метод решения межгосударственных вопросов, написал в своемтелеграм-канале политолог Дмитрий Фетисов.Вопросы безопасности стали ключевой темой выступленияВолодина, подчеркнул эксперт. "И он затронул важный вопрос игнорированиятемы выхода США из ДРСМД другими государствами, что может повысить опасностьдля всего мира, особенно для европейских и азиатских стран", – отметилФетисов.Политолог обратил внимание на слова Володина о важностиконкретной работы в рамках парламентских структур, учитывая традициигосударств, религиозный фактор, культуру других стран. "То есть тех вещей,на основе которых часто возникают конфликты среди государств постсоветскогопространства", – отметил аналитик.Учитывая значимость и масштаб IV Совещания спикеровпарламентов стран Евразии, его участники примут услышанное во внимание исогласятся с позицией России, полагает Фетисов.Напомним, в столице Казахстана Нур-Султане проходит IVСовещание спикеров парламентов стран Евразии. Накануне Вячеслав Володин провелпереговоры с главами парламентов Казахстана, Венгрии, Афганистана.Во вторник, 24 сентября, спикер Госдумы выступил на открытииСовещания. Володин призвал коллег-законодателей активнее говорить о проблемахглобальной безопасности и сближать законодательство для борьбы с общимивызовами.