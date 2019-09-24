Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Сипягин

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир СипягинС 23 сентября председателем комитета экономического развития администрации Владимирской области назначили Евгения Сокольских. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Сипягин.Евгений Сокольских родился во Владимире в 1981 году. Окончил ВлГУ по специальности «экономика и управление на предприятиях городского хозяйства», стал кандидатом экономических наук. Преподавал во ВлГУ, работал в коммерческих структурах. В 2007 – 2016 гг – на государственной службе в администрации области: был консультантом главы региона, заместителем председателя, а затем председателем комитета по экономической политике.