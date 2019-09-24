Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Сипягин
Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Сипягин
С 23 сентября председателем комитета экономического развития администрации Владимирской области назначили Евгения Сокольских. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Сипягин.
Евгений Сокольских родился во Владимире в 1981 году. Окончил ВлГУ по специальности «экономика и управление на предприятиях городского хозяйства», стал кандидатом экономических наук. Преподавал во ВлГУ, работал в коммерческих структурах. В 2007 – 2016 гг – на государственной службе в администрации области: был консультантом главы региона, заместителем председателя, а затем председателем комитета по экономической политике.