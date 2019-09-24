Заявки подали ирландский Ryanair, британский EasyJet и венгерский WizzAir. Компании намерены перевозить пассажиров в страны Европы, причем не обязательно в те, откуда они родом.

Европейские лоукостеры хотят летать из Пулково. Заявки подали ирландский Ryanair, британский EasyJet и венгерский WizzAir. Компании намерены перевозить пассажиров в страны Европы, и не только в страны постоянного пребывания.Так называемая "седьмая степень свободы воздуха", которую правительство намерено открыть в воздушной гавани северной столицы, позволит авиаперевозчикам курсировать по маршрутам без захода в страну регистрации, передает "Россия 24".Пассажиропоток, заявленного тремя компаниями, составляет порядка шести миллионов человек, а виза охватывает 53 страны. Обсуждение идет на уровне Минтранса. К концу года будет понятно, какие рейсы стартуют с 1 января.Эксперты отмечают, что и Пулково, и Санкт-Петербург в целом от прихода лоукостеров только выиграют. Аэропорт получит дополнительную загрузку, а город — новых туристов.