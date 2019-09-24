Певец спровоцировал слухи о новом романе новой
публикацией в Инстаграм. Андрей Григорьев-Аполлонов провел время в обществе таинственной
незнакомки.
Певец спровоцировал слухи о новом романе новой
публикацией в Инстаграм. Андрей Григорьев-Аполлонов провел время в обществе таинственной
незнакомки.
Солист группы "Иванушки" поделился с поклонниками забавной и
интригующей видеозаписью. На кадрах он в обществе девушки в лодке. Судя по
всему, парочка отправилась порыбачить.
"Красавица, поцелуй меня. Не пожалеешь", — обратился
к своей спутнице Андрей Григорьев-Аполлонов. "Ты прикалываешься", – ответила
ему девушка, которая в этот момент держала в руках лягушку.
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