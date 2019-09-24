Певец спровоцировал слухи о новом романе новой публикацией в Инстаграм. Андрей Григорьев-Аполлонов провел время в обществе таинственной незнакомки.

Певец спровоцировал слухи о новом романе новойпубликацией в Инстаграм. Андрей Григорьев-Аполлонов провел время в обществе таинственнойнезнакомки.Солист группы "Иванушки" поделился с поклонниками забавной иинтригующей видеозаписью. На кадрах он в обществе девушки в лодке. Судя повсему, парочка отправилась порыбачить."Красавица, поцелуй меня. Не пожалеешь", — обратилсяк своей спутнице Андрей Григорьев-Аполлонов. "Ты прикалываешься", – ответилаему девушка, которая в этот момент держала в руках лягушку.Материал дополняется