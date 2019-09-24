Самая современная поликлиника на Северо-Западе открылась в Гатчине. Стоимость проекта составила почти полмиллиарда рублей. Сегодня рамках рабочего объезда района ее посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Самая современная поликлиника на Северо-Западе открылась в Гатчине. Стоимость проекта составила почти полмиллиарда рублей. Сегодня рамках рабочего объезда района ее посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Четырехэтажное здание расположено в микрорайоне Аэродром, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Маммограф, рентген-аппарат, современные тренажеры кабинета ЛФК, отделение стоматологии с новейшим оборудованием — все это рассредоточено на шести тысячах квадратных метров. Пропускная способность новой поликлиники 380 посещений в день, ведь в новостройках микрорайона живет почти 20 тысяч человек.Поликлиника появилась в рамках национального проекта по программе развития здравоохранения в Ленинградской области. Аналогичный комплекс в скором времени должен появится в Кудрово, на очереди — медучреждение в Мурино.