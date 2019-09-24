Сити-менеджер Суздаля Сергей Сахаров предложил Дмитрию Медведеву ввести туристический налог для туристов, начиная с первой ночевки.

Сити-менеджер Суздаля Сергей Сахаров предложил Дмитрию Медведеву ввести туристический налог для туристов, начиная с первой ночевки. Эту и еще ряд других идей по развитию исторических городов прозвучали в Великом Новгороде на форуме "Среда для жизни: города". Они понравятся мэрам, но не понравятся губернаторам, отметил премьер-министр."Это интересные предложения и можете не сомневаться, мои коллеги-министры обязательно проанализируют те меры, которые вами предлагаются по увеличению бюджетной достаточности, обеспеченности муниципалитетов с учётом профиля городского образования, но действовать мы должны сообща, исходя из предположения, что мы должны за счет наших финансовых ресурсов обеспечить решение вопросов в масштабах всей страны."Одобрение премьер-министра получили и другие предложения. Сергей Сахаров считает, что исторические поселения должны развиваться по индивидуальным планам по примеру моногородов, а жители - собственники объектов культурного наследия - получать компенсацию, связанную с реставрационными работами. Кроме этого, процент распределения НДФЛ должен быть увеличен, а музейные объекты - платить земельный налог наравне со всеми.А всего в Великий Новгород приехали порядка 900 гостей из 69 регионов России. Также на форуме обсуждались темы цифровизации городов, изменение городского ландшафта, взаимодействие власти и бизнеса. Добавим, форум проходит уже 4 раз. Традиционно на нем собираются российские и зарубежные архитекторы, градостроители, девелоперы, представители органов власти и эксперты в сфере городского развития. Кстати, Сергей Сахаров выступал именно в качестве эксперта.