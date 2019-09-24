Вдова знаменитого певца Иосифа Кобзона рассказала, что думает о раке мозга Заворотнюк. Женщина поделилась мыслями с прессой.

Вдова знаменитого певца Иосифа Кобзона рассказала, что думает о раке мозга Заворотнюк. Женщина поделилась мыслями с прессой.Нелли следит за ситуацией с Анастасией уже очень давно. Напомним, что ее мужа также подкосила коварная болезнь. Иосиф Давыдович, к сожалению, не сумел выкарабкаться из лап онкологии, поэтому его супруга хорошо понимает, каково сейчас родным и близким "няни Вики".Женщина призвала поклонников не осуждать родных Заворотнюк за молчание. Она уточнила, что у семьи звезды российского кинематографа есть на то свои причины."Это дело каждого человека. Если ееродственники считают, что так лучше, значит, это нужно принять. Настя жеможет cама прочитать, что пишут о ней, о ее диагнозе, и расстроиться", – рассказала Нелли Кобзон в интервью корреспондентам издания "".Она добавила, что негатив может ухудшить настроение актрисы, а вместе с ним и общее состояние. Женщина предположила, что в сложившейся ситуации решение близких Заворотнюк может быть правильным.На волне печальных новостей о здоровье Анастасии Нелли вспомнила о том, как уходил ее муж. Напомним, что Кобзон сражался с коварным заболеванием более десяти лет. Женщина отметила, что врачи не скрывали от почившего мэтра российской сцены подробности его состояния."Он всегда требовал, чтобы ему говорили только правду. У нас неоставалось другого выхода. Хотя порой мы говорили ему полуправду, чтобысильно не расстраивать", – дополнила свой рассказ вдова певца.Нелли добавила, что всегда хорошо относилась к Заворотнюк, но была не в курсе того, что происходит с актрисой. Она очень огорчилась, когда узнала диагноз "няни Вики", и выразила надежду, что артистка выкарабкается. Кроме того, вдова Кобзона сказала, что готова оказать посильную помощь, если таковая потребуется.