Тех, кто не желает платить за свет, поможет убедить звук: коммунальщики Самары усовершенствовали свои знаменитые пирамиды позора, которые они устанавливают около домов должников. Теперь эти сооружения не только мозолят глаза неплательщикам, но и вызывают их на разговор.

Тех, кто не желает платить за свет, поможет убедить звук: коммунальщики Самары усовершенствовали свои знаменитые "пирамиды позора", которые они устанавливают около домов должников. Теперь эти сооружения не только мозолят глаза неплательщикам, но и вызывают их на разговор.Когда предупреждения игнорируют и повестки в суд не замечают, то в ход идут крайние меры: у ворот дома должника устанавливают пирамиду позора, которая взывает к нему словами: "Оплатите свой долг за водоснабжение: 54 тысячи 723 рубля. От долгов не спрячешься!"Железобетонного коллектора теперь не только видно, но и слышно издалека. Голосовое сообщение разносится на всю улицу и звучит каждые 10 минут. Замолкает только ночью и на пару часов — днем, когда шуметь запрещает "Закон о тишине".Пирамида у дома предполагаемого должника, который ездит на статусном автомобиле, но больше двух лет не платит за воду, будет стоять до тех пор, пока счета в размере больше 50 тысяч рублей – он полностью не оплатит. Ресурсная компания делает ставку на публичную огласку.Главный управляющий директор ООО "Самарские коммунальные системы" Владимир Бирюков рассказывает, что как только соседи узнают, что рядом находится должник, тому "становится неуютно"."Мы еще раз напомним людям, которые имеют хорошие машины, хорошие дома, чтобы они не забывали платить за воду и коммунальные услуги", – отмечает Бирюков.Однако терпеть голосовую атаку придется и соседям — добросовестным потребителям, которых возмущает пирамида позора, которая зудит", да еще и разговаривает.Юрист Ольга Чернышова говорит, что соседи — совершенно посторонние люди — тоже страдают. Если считают, что шумом нарушен их покой, то могут обратиться в суд с требованием возмещения морального вреда, отмечает она.Впрочем, пока в ресурсную компанию не поступало ни одного судебного иска. Там обращают внимание на то, что персональные данные должников не разглашаются, земля под пирамидой — муниципальная, а децибелы шума не превышают норму.Пирамиды пробовали заглушить плотной тканью, заливали водой и даже вывозили на тяжелой технике. Но, как показал опыт, проще заплатить деньги.Говорящие пирамиды хотят доработать: ночью они будут еще и светиться.Прежде тяжелые конструкции просто устанавливали у домов, подвешивали перед окнами, на фасады делали лазерные проекции с требованием оплатить счета.За два года удалось вернуть два миллиона рублей, хотя общая задолженность — 1 миллиард 800 миллионов.