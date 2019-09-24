На сайте одного из изданий опубликовали рецепт полезного напитка, который поможет пережить дождливый сезон без простуды.

На сайте одного из изданий опубликовали рецепт полезного напитка, который поможет пережить дождливый сезон без простуды.В последнее время по территории России гуляет самый настоящий вирус. Иммунитет падает, и на Урале местным жителям предложили попробовать сварить витаминный компот, который поможет поддержать здоровье промозглой осенью.В первую очередь, как изданиеToDay News Ufa, нужно подготовить травы. Наиболее оздоровляющее воздействие на организм окажут мелисса, мята, цветы каштана и иван-чай. Для настоя нужно взять по пять столовых ложек ингредиентов на литр воды. Травы засыпаются в кипяток и настаиваются два часа.Далее спикер источника предлагает сварить непосредственно компот. В его состав должны войтиклюква, чернаясмородина, калина, вишня, клубника. Позиции можно заменить любыми другими местными фруктами или ягодами. Из сырья в двух литрах воды варится компот.В конце автор статьи рекомендует добавить к нему процеженный отвар трав. Получившийся напиток следует употреблять не менее полулитра в день. Входящие в состав витамины и микроэлементы помогут поддержать иммунитет. Кроме того, в напиток желательно добавить мед. Он также будет очень полезен для здоровья.Отметим, что в первую очередь стоит проверить наличие аллергии на составляющие снадобья. Если таковая имеется, замените компоненты.