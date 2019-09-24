В Сети опубликовано новое изображение переправы через Керченский пролив. Обилие ям на Крымском мосту удивило пользователей Сети. Комментаторы принялись активно обсуждать состояние трассы.

В Сети опубликовано новое изображение переправы через Керченский пролив. Обилие ям на Крымском мосту удивило пользователей Сети. Комментаторы принялись активно обсуждать состояние трассы.На появившемся в социальной сети "Твиттер"изображении Крымский мост выглядит так, будто его бомбили. На трассе множествоям и выбоин. Создается впечатление, что это дорога в глубокой провинции, а неодна из важнейших федеральных транспортных артерий.Впрочем, появившееся в Сети изображение – не настоящее фото,а монтаж. "Крымский мост глазами украинцев", – написал автор поста.Помимо разбитой дороги, на изображении красуются несколькорекламных щитов. Один из них приглашает на работу в Польшу, другой предлагаетобновить гардероб в секонд-хенде. Сверху висит информационный щит, сообщающий овъезде на территорию Тернопольской области, а справа красуется дорожныйуказатель.Комментаторы бурно отреагировали на шутливую публикацию.Так, пользователь с ником лера лера отметили, что дорога "слишкомхорошая" и поинтересовалась, был ли автор в Крыму, когда полуостров вошелв состав России. "Это просто разбитая, а надо чтобы как послебомбежки", – добавила комментатор.Сейчас строители готовят к открытиюжелезнодорожной части. Параллельно с этим идет разбор технологического моста,который был необходим для возведения переправы. Из воды вытаскивают сваи,демонтируются строительные площадки.Ожидается, что поезда по пойдут в декабре.По переправе будут курсировать пассажирские и грузовые составы. Мост свяжетполуостров с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону и другими крупнымигородами.