В Сети опубликовано новое изображение переправы через Керченский пролив. Обилие ям на Крымском мосту удивило пользователей Сети. Комментаторы принялись активно обсуждать состояние трассы.
В Сети опубликовано новое изображение переправы через Керченский пролив. Обилие ям на Крымском мосту удивило пользователей Сети. Комментаторы принялись активно обсуждать состояние трассы.
На появившемся в социальной сети "Твиттер"
изображении Крымский мост выглядит так, будто его бомбили. На трассе множество
ям и выбоин. Создается впечатление, что это дорога в глубокой провинции, а не
одна из важнейших федеральных транспортных артерий.
Впрочем, появившееся в Сети изображение – не настоящее фото,
а монтаж. "Крымский мост глазами украинцев", – написал автор поста.
Помимо разбитой дороги, на изображении красуются несколько
рекламных щитов. Один из них приглашает на работу в Польшу, другой предлагает
обновить гардероб в секонд-хенде. Сверху висит информационный щит, сообщающий о
въезде на территорию Тернопольской области, а справа красуется дорожный
указатель.
Комментаторы бурно отреагировали на шутливую публикацию.
Так, пользователь с ником лера лера отметили, что дорога "слишком
хорошая" и поинтересовалась, был ли автор в Крыму, когда полуостров вошел
в состав России. "Это просто разбитая, а надо чтобы как после
бомбежки", – добавила комментатор.
Сейчас строители готовят к открытию
железнодорожной части. Параллельно с этим идет разбор технологического моста,
который был необходим для возведения переправы. Из воды вытаскивают сваи,
демонтируются строительные площадки.
Ожидается, что поезда по пойдут в декабре.
По переправе будут курсировать пассажирские и грузовые составы. Мост свяжет
полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону и другими крупными
городами.