Спортсмен из Гусь-Хрустального Самир Рагимов в очередной раз подтвердил звание мастера спорта международного класса России и стал чемпионом мира.

Спортсмен из Гусь-Хрустального Самир Рагимов в очередной раз подтвердил звание мастера спорта международного класса России и стал чемпионом мира.В Лиссабоне (Португалия) завершился чемпионат мира по карате-до по версии WSKA. Наша команда, в которую входит гусевской спортсмен, победила в кумите (соревнованиях 5 на 5). Во всех своих боях Самир Рагимов одержал победу.Тренирует победителя Игорь Трошков.