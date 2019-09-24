Перевирание Западом истории и итогов Второй мировой войны — обычный кровавый навет на Россию. И происходит это потому, что почти все страны Европарламента были союзниками нацистов. Такое мнение высказал израильский эксперт Яков Кедми в эфире программы Вечер с Владимиром Соловьевым.

Перевирание Западом истории и итогов Второй мировой войны — обычный кровавый навет на Россию. И происходит это потому, что почти все страны Европарламента были союзниками нацистов. Такое мнение высказал израильский эксперт Яков Кедми в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"."Все страны Европейского парламента, кроме Ирландии и Великобритании, были с нацисткой Германией во время Второй мировой войны. Они все были пассивными или активными, но союзниками Гитлера", — уточнил политолог.Кедми напомнил, что уничтожение евреев началось только после вторжения немцев в Советский Союз, с началом Великой Отечественной войны. До этого уничтожения евреев не было.Политолог обратил внимание, что еще с 1942 года англичане и французы знали о существовании лагерей смерти. "И по решению американского и британского правительств эти факты замалчивались. Единственная страна, организовавшая еврейский антифашистский комитет, был Советский Союз", — подчеркнул он.Кедми пояснил также, почему американцы в свою очередь боялись поднимать эту тему. "Антисемитские настроения там были такие, что, если бы они подняли этот вопрос, получилась бы вспышка солидарности с Германией".Сегодня же Запад пытается поставить историю с ног на голову и сделать СССР виновником Второй мировой. Однако эксперт считает, что не стоит никому ничего доказывать, спорить бесполезно."Западу это нужно, и они будут извращать историю. Не надо пытаться их в чем-то убеждать, надо отстаивать свою правду", — считает он.В связи с этим Кедми предложил по примеру Израиля издать в России закон, согласно которому всякая попытка приравнять СССР и его действия к фашистской Германии должна рассматриваться в России как преступление."И каждый, кто это делает, должен быть осужден. Попытка надругательства над памятниками Советским солдатам также является преступлением. И каждый, кто приложил к этому руку, должен ответить. Потому что немыслимо приравнивать к нацизму что-либо", — заключил эксперт.