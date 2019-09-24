В музее-заповеднике Царское Село для туристов из Китая планируют ввести отдельные дни для посещений. Замминистра культуры РФ Алла Манилова поручила заняться регуляцией турпотоков, чтобы и российские туристы тоже имели возможность попасть в Екатерининский дворец.

В музее-заповеднике "Царское Село" для туристов из Китая планируют ввести отдельные дни для посещений. Замминистра культуры РФ Алла Манилова поручила заняться регуляцией турпотоков, чтобы и российские туристы тоже имели возможность попасть в Екатерининский дворец, где находится в том числе и восстановленная после утраты в годы Великой Отечественной войны легендарная Янтарная комната.По словам Маниловой, туристы из Китая "едут, пускай едут — молодцы, это укрепляет отношения наших стран". "Но мы не можем оставлять этот доступ, если он требует полной изоляции российских туристов от "Царского Села", — пояснила замминистра.Она предложила грамотно отрегулировать ситуацию – никому не отказывая, но предложив экскурсии для гостей из Китая для экскурсий определенные дни недели.Манилова уже поручила департаменту музеев заняться этим вопросом вместе с "Царским Селом", передает РИА Новости.Система будет протестирована в течение некоторого времени, чтобы понять, как она будет работать.