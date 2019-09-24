В Уфе до суда дошла очередная история с квартирой, превратившейся в помойку, - владелец годами копил хлам у себя дома.

На мужчину и его антисанитарную квартиру пожаловались соседи, в итоге управляющая компания обратилась в суд, который и обязал собственника привести свое жилье за месяц в надлежащее состояние.Однако мужчина отказался добровольно вывозить мусор. Для уборки привлекли коммунальную организацию и коммунальных должников – для них расчистка хлама стала административным наказанием, пишет mkset.ru.