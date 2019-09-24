Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что сборкой произведенных в кустарных условиях ударных беспилотников террористам помогают извне.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что сборкой произведенных в кустарных условиях ударных беспилотников террористам помогают извне.Демонстрируя журналистам летательные аппараты террористических группировок, сбитые в сентябре на подлете к российской авиабазе Хмеймим, Конашенков озвучил некоторые цифры: дальность полета одного из этих беспилотных летательных аппаратов — 150 километров, высота полета может достигать 4 тысяч метров, передает "Интерфакс".По его словам, изготовители применяют достаточно сложные технические решения, требующие специального образования и со временем только совершенствующиеся.Официальный представитель Минобороны добавил, что сборка беспилотников "проходит по каким-то схемам и лекалам". "И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам", — отметил Конашенков.