Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, произошла ли в Кремле переоценка митингов перед выборами в Мосгордуму, ответил, что отношение к ним поменяться не может. Это были несанкционированные акции в нарушение действующего закона, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, произошла ли в Кремле переоценка митингов перед выборами в Мосгордуму, ответил, что отношение к ним поменяться не может."Это были несанкционированные акции в нарушение действующего закона", — сказал Песков, добавив, что " это факт, который можно только констатировать", и "никакой переоценки здесь состояться не может".По его словам, все остальное (что касается того, были ли массовые беспорядки и так далее), то "это уже темы для судебных решений и разбирательств", передает ТАСС.Что касается критических замечаний главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой о ситуации на муниципальных выборах в Петербурге, которые приводили ранее некоторые СМИ, Песков ответил: он не знает, на чем основаны такие суждения.Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что ему об этом неизвестно, он не обладает той информацией, которой обладает ЦИК,Песков добавил, что не имеет информации "о каком-то опротестовании итогов выборов — массовом или не массовом, которое хоть как-то может повлиять на итоги этих выборов".На вопрос о том, докладывала ли Элла Памфилова Владимиру Путину об этой ситуации, пресс-секретарь президента ответил: насколько он помнит, после Единого дня голосования (8 сентября) у них встречи не было.