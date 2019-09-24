Популярный исполнитель стал героем программы Секрет на миллион на НТВ. Делясь откровениями, Сергей Лазарев не смог сдержать слез.
<a href="https://33live.ru/novosti/24-09-2019-kudryavceva-dovela-lazareva-do-slez-v-efire.html" target="_blank">Кудрявцева довела Лазарева до слез в эфире</a> - Популярный исполнитель стал героем программы Секрет на миллион на НТВ. Делясь откровениями, Сергей Лазарев не смог сдержать слез.
[url=https://33live.ru/novosti/24-09-2019-kudryavceva-dovela-lazareva-do-slez-v-efire.html]Кудрявцева довела Лазарева до слез в эфире[/url] - Популярный исполнитель стал героем программы Секрет на миллион на НТВ. Делясь откровениями, Сергей Лазарев не смог сдержать слез.