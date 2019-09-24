Канадец Крейг Мактавиш, возглавлявший в нынешнем сезоне КХЛ ярославский Локомотив, остался без работы. Руководство хоккейного клуба приняло решение расторгнуть контракт с 61-летним специалистом.

Канадец Крейг Мактавиш, возглавлявший в нынешнем сезоне КХЛ ярославский "Локомотив", остался без работы. Руководство хоккейного клуба приняло решение расторгнуть контракт с 61-летним специалистом."Крейг Мактавиш освобожден от занимаемой должности. Мы благодарим мистера Мактавиша за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", – говорится в заявлении пресс-службы клуба.Отмечается также, что исполняющим обязанности главного тренера ХК "Локомотив" назначен спортивный директор команды Александр Ардашев.После восьми матчей ярославские хоккеисты с шестью очками занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.