Знаменитая российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала ситуацию с возможным отстранением спортсменов из России от Олимпийских игр-2020 в Токио из-за допингового скандала. Прыгунья в высоту заявила, что покинет страну, если РУСАДА лишат лицензии.

Знаменитая российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала ситуацию с возможным отстранением спортсменов из России от Олимпийских игр-2020 в Токио из-за допингового скандала. Прыгунья в высоту заявила, что покинет страну, если РУСАДА лишат лицензии."Если отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для допинг-офицеров. Я нахожусь в международном пуле тестирования IAAF – это может помочь", – цитирует Ласицкене Чемпионат.com.Также она сообщила, что готова в одиночку отстаивать свое право участвовать в Олимпиаде. "Ни в какие коллективные иски больше мы не подпишемся. Если потребуется пойти в CAS, я пойду. Буду там бороться именно за себя. Пропускать вторую Олимпиаду подряд я не намерена", – добавила спортсменка.Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство заподозрило РУСАДА в махинациях с данными московской лаборатории. У российской организации есть три недели, чтобы доказать свою невиновность.