Ситуация с невыдачей американских виз российским делегатам 74-й сессии Генассамблеи ООН не останется без ответа, пообещал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Ситуация с невыдачей американских виз российским делегатам 74-й сессии Генассамблеи ООН не останется без ответа, пообещал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский."Это возмутительная ситуация, не первый раз уже они пренебрегают своими обязательствами принимающей страны, мешают работать", — сообщил он "Интерфаксу".По словам руководителя комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачев, глава МИД РФ Сергей Лавров затронет эту ситуацию в своем выступлении на Генассамблее ООН.Ранее стало известно, что американские власти не выдали въездные визы семи сотрудникам министерства иностранных дел России, включая главу генерального секретариата МИД РФ Сергея Бутина, а также трем членам делегации, в том числе, сенатору Константину Косачеву.Заместителю посла США в России выражен протест в связи с этой ситуацией.