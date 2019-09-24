Младший сын музыканта – Марк – скоро пойдет в детский сад. Отпрыску
Дмитрия Маликова нет еще и двух лет.
Младший сын музыканта – Марк – скоро пойдет в детский сад. Отпрыску
Дмитрия Маликова нет еще и двух лет.
По словам знаменитости, он и его супруга Елена обходятся без
помощи нянь. Родители стараются не перекладывать свои обязанности на
посторонних.
Иногда к полуторагодовалому Марку приходят бабушка и
дедушка. Они обожают внука, однако полноценно помогать в уходе за ребенком не
могут – заняты на гастролях. "Одно дело с Марком поиграть, а другое —
возиться", – рассуждает Дмитрий Маликов.
Певец отметил, что нанял помощницу по хозяйству.
Домработница полностью взяла на себя бытовые хлопоты, и может присмотреть за
ребенком, когда его родителям необходимо отлучиться.
Воспитывать Марка помогает и старшая дочь Дмитрия и Елены – Стефания. Однако у 19-летней девушки не всегда хватает терпения.
"Бывает иногда
слишком строга к Марку. Он ее кусает, а она на него ругается, как на равного.
Где-то ей не хватает снисходительности", – поведал .
В ближайшем будущем младший наследник знаменитости пойдет в детский
сад. "Нечего дома сидеть", – цитирует музыканта .
отметил, что вирусов, которые их сын может
принести из детского учреждения, не боится. Артист считает, что его наследнику
надо закаляться. Судя по всему, музыкант хоть сейчас готов сплавить отпрыска.