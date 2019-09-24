Младший сын музыканта – Марк – скоро пойдет в детский сад. Отпрыску Дмитрия Маликова нет еще и двух лет.

Младший сын музыканта – Марк – скоро пойдет в детский сад. ОтпрыскуДмитрия Маликова нет еще и двух лет.По словам знаменитости, он и его супруга Елена обходятся безпомощи нянь. Родители стараются не перекладывать свои обязанности напосторонних.Иногда к полуторагодовалому Марку приходят бабушка идедушка. Они обожают внука, однако полноценно помогать в уходе за ребенком немогут – заняты на гастролях. "Одно дело с Марком поиграть, а другое —возиться", – рассуждает Дмитрий Маликов.Певец отметил, что нанял помощницу по хозяйству.Домработница полностью взяла на себя бытовые хлопоты, и может присмотреть заребенком, когда его родителям необходимо отлучиться.Воспитывать Марка помогает и старшая дочь Дмитрия и Елены – Стефания. Однако у 19-летней девушки не всегда хватает терпения."Бывает иногдаслишком строга к Марку. Он ее кусает, а она на него ругается, как на равного.Где-то ей не хватает снисходительности", – поведал .В ближайшем будущем младший наследник знаменитости пойдет в детскийсад. "Нечего дома сидеть", – цитирует музыканта .отметил, что вирусов, которые их сын можетпринести из детского учреждения, не боится. Артист считает, что его наследникунадо закаляться. Судя по всему, музыкант хоть сейчас готов сплавить отпрыска.