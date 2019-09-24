Президент Владимир Зеленский часто призывает иностранцев инвестировать в Украину. Однако мечтам лидера Незалежной не суждено сбыться. Эксперт объяснил, почему Киеву не светит поток инвестиций из-за границы.

Президент Владимир Зеленский часто призывает иностранцев инвестировать в Украину. Однако мечтам лидера Незалежной не суждено сбыться. Эксперт объяснил, почему Киеву не светит поток инвестиций из-за границы.Окружение Зеленского предсказывает стремительныйэкономический рост на Украине уже в скором времени. Но инвесторы хорошо знают ореальной ситуации в стране и не хотят вкладывать в нее деньги.Одной из главных проблем политолог Сергей Быков назвалотсутствие гарантий прав собственности. "Его вообще нет", – сказалэксперт на пресс-конференции в Киеве.По его словам, в стране процветает рейдерство. "Выможете поднять предприятие, а потом узнать, что судья харьковского илиивано-франковского суда одобрила решение про смену регистрации", -посетовал политический аналитик.Больших усилий для рейдерского захвата предприятий всовременной Украине не требуется, рассказал Быков. "Просто подвожудокументы, показываю нотариусу, и он меняет собственника этих угодий, этихпредприятий, директоров этих предприятий", – пояснил эксперт.Ранее пообещал украинцам и иностранцамсоздать в стране рынок свободной земли. Предполагается, что с молотка пойдутдесятки миллионов гектаров плодородных черноземов. Предполагается, что реформаначнется в конце текущего года, когда Верховная рада одобрит соответствующийзакон.Инициативу эксперты и ряд политических силвоспринимают неоднозначно. Они опасаются, что распродажа земельных угодийприведет к уничтожению крестьянства и поставит страну в еще большую зависимостьот Запада. При этом вырученные от продажи средства Киев наверняка пустит напогашение займов МВФ, а не вложит в реальную экономику.