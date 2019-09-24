Президент Владимир Зеленский часто призывает иностранцев инвестировать в Украину. Однако мечтам лидера Незалежной не суждено сбыться. Эксперт объяснил, почему Киеву не светит поток инвестиций из-за границы.
Президент Владимир Зеленский часто призывает иностранцев инвестировать в Украину. Однако мечтам лидера Незалежной не суждено сбыться. Эксперт объяснил, почему Киеву не светит поток инвестиций из-за границы.
Окружение Зеленского предсказывает стремительный
экономический рост на Украине уже в скором времени. Но инвесторы хорошо знают о
реальной ситуации в стране и не хотят вкладывать в нее деньги.
Одной из главных проблем политолог Сергей Быков назвал
отсутствие гарантий прав собственности. "Его вообще нет", – сказал
эксперт на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, в стране процветает рейдерство. "Вы
можете поднять предприятие, а потом узнать, что судья харьковского или
ивано-франковского суда одобрила решение про смену регистрации", -
посетовал политический аналитик.
Больших усилий для рейдерского захвата предприятий в
современной Украине не требуется, рассказал Быков. "Просто подвожу
документы, показываю нотариусу, и он меняет собственника этих угодий, этих
предприятий, директоров этих предприятий", – пояснил эксперт.
Ранее пообещал украинцам и иностранцам
создать в стране рынок свободной земли. Предполагается, что с молотка пойдут
десятки миллионов гектаров плодородных черноземов. Предполагается, что реформа
начнется в конце текущего года, когда Верховная рада одобрит соответствующий
закон.
Инициативу эксперты и ряд политических сил
воспринимают неоднозначно. Они опасаются, что распродажа земельных угодий
приведет к уничтожению крестьянства и поставит страну в еще большую зависимость
от Запада. При этом вырученные от продажи средства Киев наверняка пустит на
погашение займов МВФ, а не вложит в реальную экономику.