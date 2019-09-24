Президент Белоруссии Александр Лукашенко затягивает интеграцию с Россией. Политолог Андрей Суздальцев полагает, что Батька ждет распада России. Эти и некоторые другие любопытные высказывания прошедшей недели собрали в одной статье журналисты одного из белорусских изданий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко затягивает интеграцию с Россией. Политолог Андрей Суздальцев полагает, что Батька ждет распада России. Эти и некоторые другие любопытные высказывания прошедшей недели собрали в одной статье журналисты одного из белорусских изданий.Политический аналитик Андрей Суздальцев назвал причину, покоторой Минск затягивает интеграцию с Москвой. "Лукашенко считает, чтоРоссия скоро развалится, поэтому нужно не интегрироваться, а ждать, чтобызаявить о своих правах на наследство", – сказал эксперт в комментарии"Коммерсанту". Такое же отношение было у Украины, цитируетСуздальцева белорусское издание UDF.by.Привлекло внимание журналистов и заявление Батьки, сделанноев ходе посещения льняного завода в Кореличах. Лукашенко в своей типичной манереначал хвастаться и напомнил о скатерти, которую он преподнес президенту СШАДональду Трампу и его супруге Мелании во время встречи с помощником главыБелого дома Джоном Болтоном."Я недавно жене президента США передал изделия из льна.Они ахают и охают и спрашивают, где это можно купить", – сказал Лукашенко.Журналисты усомнились в правдивости слов Батьки и припомнили ему слова обэлектроавтомобиле "Тесла", которую ему якобы подарил Илон Маск.Вскоре выяснилось, что Лукашенко соврал. Слова Батькиопроверг сам миллиардер. "О нет", – ответил инвестор на вопрос оподарке .Напомним, ранее в прессе появились подробности планаинтеграции России и Белоруссии. По сообщению "Коммерсанта", через тригода страны могут перейти к единой налоговой и социальной политике, создатьобщую таможню. При этом политическое объединение не предусматривается.Ряд белорусских экспертов полагает, что план может угрожатьнезависимости Белоруссии. Дескать, его реализация фактически означает введениев республике российского законодательства. же, полагают аналитики,загнан в угол и не может противостоять давлению Москвы.