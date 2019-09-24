Президент Белоруссии Александр Лукашенко затягивает интеграцию с Россией. Политолог Андрей Суздальцев полагает, что Батька ждет распада России. Эти и некоторые другие любопытные высказывания прошедшей недели собрали в одной статье журналисты одного из белорусских изданий.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко затягивает интеграцию с Россией. Политолог Андрей Суздальцев полагает, что Батька ждет распада России. Эти и некоторые другие любопытные высказывания прошедшей недели собрали в одной статье журналисты одного из белорусских изданий.
Политический аналитик Андрей Суздальцев назвал причину, по
которой Минск затягивает интеграцию с Москвой. "Лукашенко считает, что
Россия скоро развалится, поэтому нужно не интегрироваться, а ждать, чтобы
заявить о своих правах на наследство", – сказал эксперт в комментарии
"Коммерсанту". Такое же отношение было у Украины, цитирует
Суздальцева белорусское издание UDF.by.
Привлекло внимание журналистов и заявление Батьки, сделанное
в ходе посещения льняного завода в Кореличах. Лукашенко в своей типичной манере
начал хвастаться и напомнил о скатерти, которую он преподнес президенту США
Дональду Трампу и его супруге Мелании во время встречи с помощником главы
Белого дома Джоном Болтоном.
"Я недавно жене президента США передал изделия из льна.
Они ахают и охают и спрашивают, где это можно купить", – сказал Лукашенко.
Журналисты усомнились в правдивости слов Батьки и припомнили ему слова об
электроавтомобиле "Тесла", которую ему якобы подарил Илон Маск.
Вскоре выяснилось, что Лукашенко соврал. Слова Батьки
опроверг сам миллиардер. "О нет", – ответил инвестор на вопрос о
подарке .
Напомним, ранее в прессе появились подробности плана
интеграции России и Белоруссии. По сообщению "Коммерсанта", через три
года страны могут перейти к единой налоговой и социальной политике, создать
общую таможню. При этом политическое объединение не предусматривается.
Ряд белорусских экспертов полагает, что план может угрожать
независимости Белоруссии. Дескать, его реализация фактически означает введение
в республике российского законодательства. же, полагают аналитики,
загнан в угол и не может противостоять давлению Москвы.