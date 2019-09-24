Министр торговли США Уилбур Росс уснул во время речи Трампа на Генассамблее ООН в то время, когда американский президент говорил о перспективах торгового соглашения между США и Китаем. Его речь длилась чуть больше 36 минут и более чем вдвое превысила установленный регламент.

Американские журналисты обратили внимание на министра торговли США Уилбура Росса, который уснул во время речи Дональда Трампа на Генассамблее ООН.Министр дремал примерно четверть часа — как раз в то время, когда американский президент говорил о перспективах торгового соглашения между США и Китаем.Россу 81 год, и ранее он уже был замечен спящим во время выступлений Трампа, передает "Россия 24".Тем временем, отмечается, что речь президента США с трибуны Генассамблеи ООН 24 сентября длилась чуть больше 36 минут и превысила регламент, который составляет 15 минут.В прошлом году Трамп опоздал на свое выступление на 73-й сессии ГА ООН и превысил установленный регламент на 15 минут, а в 2017 году, когда впервые выступал в ООН, президент США говорил 41 минуту, напоминает "Интерфакс".В своей нынешней речи Трамп затронул множество тем, но Россию не упомянул ни разу.