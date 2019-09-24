Министр торговли США Уилбур Росс уснул во время речи Трампа на Генассамблее ООН в то время, когда американский президент говорил о перспективах торгового соглашения между США и Китаем. Его речь длилась чуть больше 36 минут и более чем вдвое превысила установленный регламент.
Американские журналисты обратили внимание на министра торговли США Уилбура Росса, который уснул во время речи Дональда Трампа на Генассамблее ООН.
Министр дремал примерно четверть часа — как раз в то время, когда американский президент говорил о перспективах торгового соглашения между США и Китаем.
Россу 81 год, и ранее он уже был замечен спящим во время выступлений Трампа, передает "Россия 24".
Тем временем, отмечается, что речь президента США с трибуны Генассамблеи ООН 24 сентября длилась чуть больше 36 минут и превысила регламент, который составляет 15 минут.
В прошлом году Трамп опоздал на свое выступление на 73-й сессии ГА ООН и превысил установленный регламент на 15 минут, а в 2017 году, когда впервые выступал в ООН, президент США говорил 41 минуту, напоминает "Интерфакс".
В своей нынешней речи Трамп затронул множество тем, но Россию не упомянул ни разу.