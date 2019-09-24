Россияне стали жить дольше. По данным Минздрава, продолжительность жизни в стране за последние два десятилетия увеличилась почти на 8 лет.

Россияне стали жить дольше. По данным Минздрава, продолжительность жизни в стране за последние два десятилетия увеличилась почти на 8 лет.Сейчас эта цифра в городах составляет в среднем 73 с половиной года, в селах — 72. При этом, как рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова во время 74-ой сессии Генассамблеи ООН, значительно снизилась материнская и младенческая смертность."За последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года, почти на 8 лет. Материнская смертность снизилась в 4,9, почти в 5 раз, младенческая — в 3,6 раза. Смертность от туберкулеза снизилась почти в 4 раза, в 3,9 раза. За это же время мы на четверть сократили потребление алкоголя и табака в нашей стране, если говорить о всем населении".