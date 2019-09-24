Советник главы фракции Единая Россия в Госдуме Михаил Маркелов считает, что задача Трампа - подоить Зеленского и получить компромат на Байдена. В этом и заключается суть его политики: дай мне, и тогда, может, я тебе тоже что-нибудь дам, заявил Маркелов в студии программы 60 минут.

"Политика Зеленского не отличается от политики Порошенко: Украина хочет продолжать получать американскую финансовую помощь", — заявил в эфире программы "60 минут" экс-посол США на Украине Джон Хербст.Оценивая предстоящую встречу президентов Украины и США на полях Генассамблеи ООН, Хербст сказал, что "это будет спокойная встреча в интересах Трампа и Зеленского". Бывший посол Украины в США считает, что никакого скандала из-за роли Байдена в увольнении украинского генерального прокурора Виктора Шокина не существует. По его мнению, Шокин просто не хотел бороться с коррупцией.Правда, Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока тоже самое не будет делать Европа. "Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?" ‒ заявил в штаб-квартире ООН президент США.Советник главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Михаил Маркелов считает, что "задача Трампа – подоить Зеленского и получить компромат на Байдена. В этом и заключается суть его политики: дай мне, и тогда, может, я тебе тоже что-нибудь дам", — заявил Маркелов в студии программы "60 минут".Он также уверен, что "американцы решили больше не класть не только золотые, но и куриные яйца в корзину под названием Украина. Закончилась история".В 2016 году Джо Байден, бывший в тот момент вице-президентом США, добился увольнения генерального прокурора Украины Виктора Шокина. СМИ сообщали, что Байден угрожал Киеву отказать в предоставлении кредита в размере $1 млрд, если Шокин не уйдет в отставку.Формальным поводом для отставки украинского генерального прокурора стал недостаточный уровень борьбы с коррупцией. Однако выяснилось, что истинной причиной увольнения генпрокурора стали проверки газовой компании Burisma Holdings, подконтрольной сыну вице-президента США Хантеру Байдену.По данным журналистов, после отставки Шокина делом Байдена-младшего занялось Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое имеет тесные связи с посольством США. В результате дело было "замято".