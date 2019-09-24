Теперь это сплошное полотно, разделенное отбойником посередине. Жители близлежащих населенных пунктов недовольны ситуацией.

Из-за новой развязки М7 в районе Ставровского поворота убрали пешеходный переход через трассу. Теперь это сплошное полотно, разделенное отбойником посередине. Жители близлежащих населенных пунктов недовольны ситуацией. Им теперь не перейти дорогу ни к автобусной остановке, ни домой.Алексей Борисов, исполняющий обязанности начальника ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород уверяет, что в ближайшие несколько дней проблема будет решена.