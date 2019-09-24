В рамках прошедшей пресс-конференции сотрудники СК РФ рассказали о том, что им удалось найти предполагаемое орудие убийства Михаила Круга. Им оказались два пистолета.

В рамках прошедшей пресс-конференции сотрудники СК РФ рассказали о том, что им удалось найти предполагаемое орудие убийства Михаила Круга. Им оказались два пистолета.О месте находки следователям сообщил член ОПГ Александр Осипов, более известный как "Младший волк". Он управлял бандой до ареста ее участников.Два пистолета обнаружили в болоте в Тверской области. Вероятно, преступники решили избавиться от улик именно таким образом."После убийства было обнаружено два пистолета – ПМ и ТТ, тех же марок. В последующем, после совершения убийства, эти пистолеты были разобраны и выброшены в пруд, водоем. В ходе проведенных мероприятий по осушению данного болота, отысканы составные части этих пистолетов", – рассказали в ходе пресс-конференции сотрудники Следственного комитета.Они показали снимки журналистам, на которых хорошо видны запчасти от предполагаемых орудий убийства Михаила Круга. Кроме того, представители ведомства продемонстрировали наглядный пример, из каких запчастей состоит пистолет ТТ, издание "Комсомольская правда".Напомним, что информация о закрытии дела Михаила Круга в прессе буквально пару дней назад. Следователям удалось выяснить полную картину произошедшего спустя почти 17 лет. Злоумышленники надеялись ограбить певца, пока тот был на праздновании Дня города. "Тверские волки" надеялись, что тот позже обратится к ним за помощью и окажется "в долгу" перед бандой, однако знаменитый шансонье вернулся домой раньше запланированного времени. В результате Дмитрий Веселов убил знаменитость.