Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что Третья мировая война может стать последней для современного мира.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что Третья мировая война может стать последней для современного мира.Соответствующее заявление он сделал в рамках IV совещания спикеров парламентов Евразии, передает корреспондент 33Live.RuRu.По мнению лидера нации, в настоящее время планета снова оказалась у опасной черты. Назарбаев считает, что если Третья мировая война наступит, то современные средства массового уничтожения сотрут все с лица земли.При этом Елбасы (лидер нации) отметил, что уже давно сформировался запрос на существование без конфликтов, поскольку жизнь должна быть без страха, но при этом с верой в завтрашний день, а также будущее молодых поколений. Нурсултан Назарбаев заявил, что человечеству необходимо бороться за ядерное разоружение, а также защищать жизнь на земле.Кроме того, в рамках совещания, которое проходит в Нур-Султане, первый президент Казахстана высказался о необходимости создания единого списка экстремистских организаций. По словам Назарбаева, следует сплотить ряды внутри межпарламентского сообщества, сформировать общий список террористических организаций, организованных международных преступных группировок.Президент России Владимир Путин и Елбасы в сентябре провели совместную встречу в Москве, в рамках которой обсудили двустороннее сотрудничество. Российский лидер отметил, что отношения между государствами достигли беспрецедентно высокого уровня.