Ряд членов Совета Федерации, включая главу комитета по международным делам Константина Косачева, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогут принять участие в ней.

Ряд членов Совета Федерации, включая главу комитета по международным делам Константина Косачева, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогут принять участие в ней.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал сам Косачев, подчеркнув, что США в нарушение своих обязательств не оформили в срок визу ему и девяти его коллегам. Сенатор назвал это возмутительной акцией, "не имеющей объяснений и оправданий".С 6 апреля 2018 года Косачев находится под санкциями США.В российском МИДе уже назвали этот случай "возмутительным примером неуважения со стороны Вашингтона к членам ООН". Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ситуация будет обсуждаться на встрече Сергея Лаврова с Майклом Помпео — она станет центральной темой предстоящего разговора в Нью-Йорке.Мария Захарова не верит, что все дело в технических проблемах, на которые ссылается американская сторона. По словам дипломата, все документы сенаторы подавали в те сроки, которые были указаны чиновниками США. А бумаги, которые были сданы для оформления за пару месяцев до вылета, были возвращены с формулировкой "рано сдали"."Что-то у ребят сломалось капитально", — резюмировала Захарова.