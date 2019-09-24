Ольге Казанчко – 38 лет. Время устраивать личную жизнь, думать о будущем, искать отца ребенку. И она, кажется, нашла шикарный вариант – взяла в оборот сына Армена Джигарханяна.

Ольге Казанчко – 38 лет. Время устраивать личную жизнь, думать о будущем, искать отца ребенку. И она, кажется, нашла шикарный вариант – взяла в оборот сына Армена Джигарханяна.Ольга Казаченко всегда любила мужчин постарше и побогаче. Поэтому Степан Джигарханян кажется ей отличной партией. 53 года, не женат, живет в Лас-Вегасе, является профессиональным игроком в покер. А значит, денежки у него водятся. Да и внешне он хорош! Оле нравится такой типаж.Для безработной Казачанко это хорошая со всех сторон партия. И вот уже она едет со Степаном отдыхать на "курорт миллионеров" в Дубай. "Мы поселились в самом дорогом отеле Дубая – "Парусе" (Burj Al Arab Jumeirah – официальное название, – Прим. ред.), причем на самом высоком этаже, откуда открывался потрясающий вид. Единственный минус, но только для меня – это очень жаркий климат", – похвасталась Казаченко.Цены на номера в "Парусе" – от 100 до 300 тысяч рублей за ночь на двоих. Но ведь, как известно, по доходу и расход.В этих королевских апартаментах Оля и Степа близко, глубоко и проникновенно узнали друг друга. Наверное, очень приятно было делать это, любуясь панорамой Персидского залива!.. "Хочу сказать, что Степан – прекрасный человек, мужественный, смелый и чуткий, – коктеливо улыбается Оля. – У него можно многому поучиться, в том числе спокойствию и сдержанности. Я пытаюсь меняться рядом с ним! Пока мы с ним не задумываемся о далеком будущем, живем, можно сказать, одним днем и наслаждаемся моментом. Но, если все будет хорошо в наших отношениях, я обязательно познакомлю его с сыном Филиппом".Ольга Казаченко лишь немного моложе Виталины Цымбалюк-Романовской, на которой был женат отец Степана – Армен Джигарханян. Но она не менее сексуальная, предприимчивая и оборотистая. А значит, своего добьется."У меня часто спрашивают, перееду ли я в Америку к Степану. Но пока рано говорить об этом. Наши отношения еще на начальной стадии. Даже о знакомстве с родителями пока речь не заходит, не то что о переезде. Поживем – увидим!" – цитирует прелестницу Казаченко