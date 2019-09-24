Аните Цой 48 лет. Это время, когда кожа начинает увядать, появляются глубокие морщины, начинают проявляться последствия гравитационного птоза лица. Как говорят пластические хирурги, именно в этом возрасте к пластическому хирургу обращается наибольшее число женщина. Судя по всему, Анита Цой не стала исключением.

Аните Цой 48 лет. Это время, когда кожа начинает увядать, появляются глубокие морщины, начинают проявляться последствия гравитационного птоза лица. Как говорят пластические хирурги, именно в этом возрасте к пластическому хирургу обращается наибольшее число женщина. Судя по всему, Анита Цой не стала исключением.Певицу сняли возле входа в терминал международного аэропорта Инчхон, что в семидесяти километрах от столицы Республики Корея города Сеула. Лицо спешащей и явно стремящейся остаться неузнаваемой Аниты Цой закрывала широкая черная защитная маска и черные же очки."Судя по всему, певица сделала пластическую операцию по корректировке нижней части овала лица, – пояснил "Дни.ру" рассмотревший снимок пластический хирург. – Многие звезды вставляют в подбородок. Его часто используют вместо круговой подтяжки лица, когда из-за недоразвитости челюсти происходит провисание тканей. А подбородок и скулы – это каркас лица. И, если посмотреть на женщин за 45, то можно увидеть, что те, у кого ярко выраженные подбородок и скулы выглядят моложе".Маска и очки в этом случае позволяют скрыть рубцы, гематомы и отеки, уверяет врач. Хотя у поклонников вид Аниты Цой вызвал оторопь. И многие даже боятся, что пластика оказалась неудачной.Впрочем, так это ли нет, увидим уже скоро – следы хирургического вмешательства, как правило, проходят через пару недель. Пока же вспомним слова мудрой Коко Шанель, которая говорила: "В 20 лет ваше лицо дает вам природа, В 30 – его лепит жизнь, Но в 50 вы должны заслужить его сами". заслужила.