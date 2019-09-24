Украинский лидер Владимир Зеленский не выполнил данное весной обещание повысить зарплаты львовским шахтерам. Глава государства встретился с людьми, сделал громкие обещания и поспешил уехать. О чудовищном обмане рассказала в прямом эфире телеканала Наш жительница Червонограда Львовской области.

Украинский лидер Владимир Зеленский не выполнил данное весной обещание повысить зарплаты львовским шахтерам. Глава государства встретился с людьми, сделал громкие обещания и поспешил уехать. О чудовищном обмане рассказала в прямом эфире телеканала "Наш" жительница Червонограда Львовской области.Она напомнила, что президент Украины приезжал во Львов вконце мая. С момента инаугурации лидера Незалежной прошла неделя. Президент обещал провестиреконструкцию шахт, поднять зарплату рабочим, рассказала телезрительница.Обнадежив людей, Зеленский поспешил покинуть Львовщину. Стремительный отъезд главы государства больше напомнил бегство. Шахтеры же так и остались с мизерными зарплатами, которые к тому же постоянно задерживают. "Когда это закончится? Когда им будут платитьдостойные деньги?" – возмутилась женщина.Подобные обещания власти повторяют всякий раз, когда на шахтахпроисходит трагедия, отметил политолог Валентин Землянский. Он напомнил, чтопосле взрыва метана на Волыни теперь уже бывший премьер-министр ВладимирГройсман возмущался, что на безопасность выделяют лишь пятую часть отположенных средств.Примечательно, что тогда же субсидии из бюджета для шахтеров были запрещены,отметил Землянский. "Потому что много воруют. Отсюда быланедофинансирована безопасность", – напомнил эксперт, добавив, что неисключает закрытия угольной промышленности на Украине.Эксперты скептически оценивают первые месяцы на посту президента. По мнению аналитиков, глава гоcударства больше занят самопиаром, чемреальными делами.Президент не умеет достигать конечной цели, констатировал политолог Олег Соскин в эфире телеканала NewsOne. Зеленский любит делатьгромкие заявления, поднимать шум и создавать ажиотаж, но в итоге этозаканчивается ничем, пояснил аналитик.Последние инициативы возмутили экспертов иобщественность. В частности, серьезной критике подвергся закон об импичментепрезидента, который фактически делает невозможным отстранение главы государстваот власти. В штыки украинцы встретили и инициативу о распродаже миллионовгектаров плодородных черноземов.