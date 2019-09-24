Бывший президент Украины Виктор Янукович признан у себя на родине виновным в государственной измене и приговорен к 13 годам лишения свободы. Сам он находится в России, хотя и планирует вернуться домой.

Бывший президент Украины Виктор Янукович признан у себя на родине виновным в государственной измене и приговорен к 13 годам лишения свободы. Сам он находится в России, хотя и планирует вернуться домой.Многие задаются вопросом, как живет Виктор Янукович в России. Однако ни роскошные особняки, ни другие удобства, которыми оказался окружен политик после бегства через границу ради спасения собственной жизни, не смогли заглушить у него тоски по Родине.По крайней мере именно такой вывод можно сделать из слов адвоката Виктора Януковича Виталия Сердюка. "Он в настоящее время находится на территории России временно. И защита осуществляет меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине", – цитирует юриста.Он добавил, что Виктор Янукович поставил перед защитой несколько задач, которые важны не сколько для него лично, сколько – для всей Украины. Речь идет о том, чтобы окончательно прояснить вопросы с антиконституционным захватом власти в стране, а также привлечь к ответственности виновных в ситуации с Крымом, передает "".Тем временем обвинение не считает, что у Викторя Януковыича есть шанс оспорить свое обвинение в государственной измене, по которому он получил 13 лет тюрьмы. "Позиция стороны обвинения – неизменна: мы уверены в своей победе, потому что считаем, что приговор Оболонского райсуда города Киева – мотивированный и законный", – цитирует телеканал "" председателя Генпрокуратуры Украины Руслана Кравченко.