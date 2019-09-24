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<a href="https://33live.ru/novosti/24-09-2019-oplevannaya-volochkova-u-cerkvi-proboltalas-o-beremennosti.html" target="_blank">Оплеванная Волочкова у церкви проболталась о беременности</a> - Знаменитая танцовщица Анастасия Волочкова в подробностях рассказала о беременности. Она каждый день обращалась в богу, чтобы роды прошли благополучно.