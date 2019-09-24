Народные депутаты районного совета бьют тревогу и обращаются за помощью к региональным властям

Этот комментарий мы получили в нашей группе в ВКонтакте «Вязниковский район не отапливается, дома 10 градусов. Все болеют. Когда закончится этот беспредел не понятно. За что мы круглый год платим тоже не понятно». Сегодня же опубликовано обращение районных депутатов к главе области: «Уважаемый Владимир Владимирович! На территории Вязниковского района сложилась трудная ситуация с началом отопительного периода 2019-2020 годов. Решение Арбитражного суда Владимирской области о расторжении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения было принято 19.06.2019 и вступило в законную силу 09.09.2019. В Вязниковском районе отсутствует специализированная организация, способная в дальнейшем на условиях концессионного соглашения осуществлять деятельность по оказанию услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению. В настоящее время объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения переданы на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию Вязниковского района «Фонд», не имеющему лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. Муниципальное образование Вязниковский район готово передать вышеуказанные объекты специализированной организации. Просим оказать содействие в ускорении процедуры приемки имущества в ООО «Владимиртеплогаз», так как данная организация удовлетворяет всем необходимым требованиям законодательства для осуществления деятельности по качественному оказанию услуг в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения (наличие лицензии и квалифицированного штата сотрудников), имеет договоры на поставку газа и электрической энергии. Совета народных депутатов, Вязниковский район.» Ситуацию нам прокомментировал депутат Законодательного Собрания от Вязников Роман Кавинов: «Почему не принимается решение соответсвующее, я не понимаю и тоже прошу областную администрацию, губернатора действовать в интересах жителей области. Это вопрос элементарной целесообразности». По нашей информации региональные власти знакомы с ситуацией, письмо нардепов - это, конечно, крик о помощи, но далеко не первое обращение. Можно говорить и спорить о разделении полномочий муниципально и региональной власти, но от этого теплее не станет. В рамках проекта ГТРК «Владимир» «Группа на выезд» мы немедленно командируем наших корреспондентов в замерзающий район. Будем следить за развитием этой тревожной ситуации.