Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл приедет в Самарскую область 26–27 сентября. Об этом сообщили в региональном правительстве. В Автограде заранее подготовили съезд в районе посадки вертолёта и сделали парковку около Софийского собора.

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл приедет в Самарскую область 26–27 сентября. Об этом сообщили в региональном правительстве. В Автограде заранее подготовили съезд в районе посадки вертолёта и сделали парковку около Софийского собора.Главным событием визита Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси в область станет Патриаршая литургия и чин великого освящения Софийского собора в Самаре. Мероприятие пройдет 27 сентября, в пятницу. В четверг, передает ГТРК "Самара", в Поволжском православном институте Патриарх Кирилл встретится со студентами и преподавателями. А вечером возглавит всенощное бдение в кафедральном храме Тольяттинской епархии – Преображенском соборе.