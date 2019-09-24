Женщина для пользователя
Для того, чтобы с женщиной было легко работать, необходимо,чтобы она была хорошо структурирована и снабжена комментариями более опытного программиста.
Разных женщин лучше хранить в разных директориях.
Женщин, с которыми вы уже не работаете, лучше всего не хранить в памяти, чтобы не засорять компьютер ненужной информацией.
Не уверен - не берись.
Если на женщине установлен пароль, не пытайтесь взломать его сами - обратитесь к услугам специалиста.
Если вы хотите работать с какой-либо новой для себя женщиной,в которой может оказаться вирус, то перед работой с ней, следует воспользоваться программами защиты от вирусов.
Есть женщины игрушки - но ими лучше не увлекаться.
WARNING: После работы с женщиной более шести часов появляются призн
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