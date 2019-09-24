Российские журналисты впервые проехали по железнодорожной части Крымского моста. Проезд занял около получаса.
Российские журналисты впервые проехали по железнодорожной части Крымского моста, передает РИА Новости. Проезд занял около получаса.
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Работы идут по графику, открытие железнодорожного сообщения должно состояться в декабре 2019 года.
Как рассказал руководитель стройки Александр Островский, завершен монтаж всех мостовых конструкций, укладываются железнодорожные коммуникации: электричество, связь и так далее.
По словам Островского, расчетная скорость поездов по самому протяженному в России мосту составляет до 80 км в час.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта началось уже на следующий день.