Российские журналисты впервые проехали по железнодорожной части Крымского моста. Проезд занял около получаса.

Российские журналисты впервые проехали по железнодорожной части Крымского моста, передает РИА Новости. Проезд занял около получаса​​​.Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.Работы идут по графику, открытие железнодорожного сообщения должно состояться в декабре 2019 года.Как рассказал руководитель стройки Александр Островский, завершен монтаж всех мостовых конструкций, укладываются железнодорожные коммуникации: электричество, связь и так далее.По словам Островского, расчетная скорость поездов по самому протяженному в России мосту составляет до 80 км в час.Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта началось уже на следующий день.