Фигурантка, заявив о хищении денег, искусственно создала доказательства обвинения.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения).Весной текущего года в полицию поступило сообщение о хищении денег из дома местной жительницы. Прибывшие по указанному адрес сотрудники полиции обнаружили, что порядок вещей в комнатах нарушен. Обвиняемая, проживающая в доме, заявила, что пропали 15 000 рублей.Через несколько дней в ходе опроса фигурантка призналась, что денег в доме не было, а хищение она придумала.Обвиняемая пояснила, что ранее сообщила своей матери о накопленной для ремонта сумме денег, однако фактически средства не собирала. Опасаясь гнева родственницы, фигурантка решила инсценировать хищение. Чтобы убедить мать и полицейских в реальности совершенного преступления, обвиняемая сорвала навесной замок на входной двери дома и разбросала вещи.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.