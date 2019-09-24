Это стало возможно благодаря проекту "Возвращение в профессию: медицинский работник".

Это стало возможно благодаря проекту "Возвращение в профессию: медицинский работник".Его реализацией в начале года занялся областной департамент по труду и занятости населения. Он заключили договоры с Владимирским, Муромским, Александровским и Ковровским медколледжами. Суть проекта в восстановлении квалификации граждан, имеющих среднее профобразование, но с длительным (более года) перерывом в работе. До конца года в профессию смогут вернуться около 60 специалистов, а всего на сегодняшний день в проекте участвует более 90 человек.