Там местный житель нарвал себе больше килограмма запрещенных растений

Там местный житель нарвал себе больше килограмма запрещенных растенийВ середине сентября этого года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-21124», в котором в ходе осмотра обнаружили рюкзак с растениями, имеющими характерный внешний вид и запах.Экспертиза подтвердила, что в рюкзаке была конопля, массой более 1126 граммов.Сотрудникам полиции 27-летний житель Суздальского района, находившийся в автомобиле, пояснил, что наркосодержащие растения собрал на одном из полей.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили участок, на котором мужчина собрал растения. Гектар конопли уничтожили под пристальным взглядом полицейских.