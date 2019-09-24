Новый глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, назначенный президентом страны Владимиром Зеленским, успел несколько раз подставить своего патрона. Он отличился весьма агрессивными высказываниями, которые явно не способствовали поиску взаимопонимания между Москвой и Киевом.

Новый глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, назначенный президентом страны Владимиром Зеленским, успел несколько раз подставить своего патрона. Он отличился весьма агрессивными высказываниями, которые явно не способствовали поиску взаимопонимания между Москвой и Киевом.Ситуация с антироссийскими скандальными заявлениями главы украинской дипломатии зашла так далеко, что бывший депутат Верховной рады Анна Герман назвала назначение Вадима Пристайко на этот пост одной из самых заметных ошибок, которые допустил Владимир Зеленский в отношениях с Россией. Дескать, с таким министром Москва точно не захочет вступать в диалог.Впрочем, в России на ситуацию смотрят не столь однозначно. Дипломат может как действительно уничтожить все попытки Владимира Зеленского наладить отношения со своим восточным соседом, так и оказаться полезным в этом вопросе."Иногда один человек, которому полностью дается вся возможность маневра, может либо выстроить нормальные отношения, либо их окончательно разрушить. Один человек подчас может принести как и много пользы, так и много вреда", – цитирует члена комитета Совета Федерации по международным делам Ольгу Тимофееву.Впрочем, сама Анна Герман полагала, назначение такого человека на должность министра иностранных дел Украины говорит скорее о том, что у команды Владимира Зеленского просто нет четкой стратегии. Сторонники действующего украинского лидера, добавила она, просто не знают, куда им вести страну.Материал дополняется.