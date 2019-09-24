Злоумышленник, предоставив в офисе доверенность на имя 69-летнего клиента, попытался снять со счета около трех миллионов рублей...
Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в покушении на мошенничество на сумму около 3 миллионов рублей.
В полицию поступило сообщение о покушении на мошенничество. Заявитель сообщил, что неизвестный, предоставив в офисе доверенность на имя 69-летнего клиента, попытался снять со счета около трех миллионов рублей. У сотрудника организации возникли сомнения в подлинности документа, и деньги не были выданы неизвестному лицу.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Комсомольской площади задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий мужчина. Установлено, что представленная доверенность была подложная.
Следствием УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному противоправному деянию.
Пресс-служба УВД по ВАО
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