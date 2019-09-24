Злоумышленник, предоставив в офисе доверенность на имя 69-летнего клиента, попытался снять со счета около трех миллионов рублей...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в покушении на мошенничество на сумму около 3 миллионов рублей.В полицию поступило сообщение о покушении на мошенничество. Заявитель сообщил, что неизвестный, предоставив в офисе доверенность на имя 69-летнего клиента, попытался снять со счета около трех миллионов рублей. У сотрудника организации возникли сомнения в подлинности документа, и деньги не были выданы неизвестному лицу.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Комсомольской площади задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий мужчина. Установлено, что представленная доверенность была подложная.Следствием УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному противоправному деянию.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73