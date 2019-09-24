Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон О полиции, наделив ее правом объявления официального предостережения гражданам, передает Интерфакс.

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон "О полиции", наделив ее правом объявления официального предостережения гражданам, передает "Интерфакс".Поправки в закон "О полиции были внесены группой парламентариев во главе с руководителем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Депутат считает, что законодательная инициатива поможет стражам правопорядка способствовать профилактике правонарушений и преступлений.Сейчас правом выносить предостережения физическим лицам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений или административных правонарушений, обладают сотрудники прокуратуры и ФСБ.