Почти половина московских студентов предпочитают арендовать жилье вскладчину. Самый популярный формат – двухкомнатная квартира.

Совместную аренду в этом году предпочли 48% столичных студентов, говорится в исследовании компании "ИНКОМ-Недвижимость".В основном молодые люди предпочитают арендовать двушки – там можно поселиться вчетвером. Около 30% арендуют однушки, еще 21,5% снимают трехкомнатные квартиры.Около 35% студентов арендуют комнаты. Как правило, это первокурсники, жилье которым оплачивают родители. Они же подбирают внушающего доверие арендодателя, который сможет приглядеть за их ребенком.17% студентов могут позволить себе снять квартиру без соседей. Кто-то выбирает жилье рядом с вузом или в престижной локации, а кто-то арендует недорогую квартирку в спальном районе.