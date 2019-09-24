Елизавета Боярская с возрастом стала походить на
свою бабушку. Изменения во внешности артистки заметил ее старший брат.
Елизавета Боярская с возрастом стала походить на
свою бабушку. Изменения во внешности артистки заметил ее старший брат.
Елизавета Боярская вернулась к работе после незначительного перерыва.
Артистка вышла на сцену Малого драматического театра – Театра Европы.
Она играет в спектакле "Три сестры" по пьесе Антона Чехова.
На своей странице в "Инстаграме" актриса предстала в образе Марии. Боярская выложила фото из гримерной. "Ты, Машка, глупая. Самая глупая в
нашей семье это ты. Извини, пожалуйста", – процитировала она текст пьесы.
Одним из первых на публикацию отреагировал брат Елизаветы. "На бабушку Олю похожа очень на этой фотографии!" – написал
Сергей в комментариях.
Звезда отметила, что дополнила образ фамильными
драгоценностями. На сцену она вышла в серьгах бабушки по материнской
линии – Ольги Николаевны Луппиан.
Зрители остались довольны
игрой . На ближайшие представления с ее участием билеты раскуплены.
Напомним, что год назад артистка стала матерью во второй раз. Она недолго побыла в декретном отпуске и вернулась к репетициям в театре. А вот в кино знаменитость почти не снимается. теперь более требовательна при выборе ролей.