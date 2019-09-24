Елизавета Боярская с возрастом стала походить на свою бабушку. Изменения во внешности артистки заметил ее старший брат.

Елизавета Боярская с возрастом стала походить насвою бабушку. Изменения во внешности артистки заметил ее старший брат.Елизавета Боярская вернулась к работе после незначительного перерыва.Артистка вышла на сцену Малого драматического театра – Театра Европы.Она играет в спектакле "Три сестры" по пьесе Антона Чехова.На своей странице в "Инстаграме" актриса предстала в образе Марии. Боярская выложила фото из гримерной. "Ты, Машка, глупая. Самая глупая внашей семье это ты. Извини, пожалуйста", – процитировала она текст пьесы.Одним из первых на публикацию отреагировал брат Елизаветы. "На бабушку Олю похожа очень на этой фотографии!" – написалСергей в комментариях.Звезда отметила, что дополнила образ фамильнымидрагоценностями. На сцену она вышла в серьгах бабушки по материнскойлинии – Ольги Николаевны Луппиан.Зрители остались довольныигрой . На ближайшие представления с ее участием билеты раскуплены.Напомним, что год назад артистка стала матерью во второй раз. Она недолго побыла в декретном отпуске и вернулась к репетициям в театре. А вот в кино знаменитость почти не снимается. теперь более требовательна при выборе ролей.