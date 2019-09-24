Камера наблюдения запечатлела массовую драку с участием водителей и сотрудников правоохранительных органов, произошедшую на полицейском посту. По предварительным данным, конфликт мог спровоцировать автомобилист, недовольный затянувшимся досмотром.

В Сети опубликована запись с камеры наблюдения, запечатлевший конфликт, произошедший в минувший четверг, 19 сентября, на полицейском посту, расположенном на административной границе Ингушетии и Северной Осетии.На кадрах видно, как один из водителей, явно находившийся в расстроенных чувствах, подошел к сотруднику правоохранительных органов. Короткая беседа на повышенных тонах быстро превратилась в драку. Через несколько мгновений потасовка приобрела массовый характер.Как сообщают СМИ, причиной произошедшего могло стать недовольство одного из автомобилистов – мужчина возмутился тем, что досмотр слишком затянулся.О дальнейшем развитии событий и возможных последствиях, которые могут грозить участникам драки, пока не сообщается.