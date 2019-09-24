В Киеве любят говорить, что в борьбе с российской агрессией Украину поддерживает весь мир. Власти Незалежной, конечно, могут думать что угодно, но у Запада на этот счет, видимо, другое мнение. Так, прилетевшего в Нью-Йорк президента Владимира Зеленского не стали пускать к трибуне ООН для выступления в рамках 74-й сессии Генассамблеи.
В Киеве любят говорить, что в "борьбе с российской агрессией" Украину поддерживает весь мир. Власти Незалежной, конечно, могут думать что угодно, но у Запада на этот счет, видимо, другое мнение. Так, прилетевшего в Нью-Йорк президента Владимира Зеленского не стали пускать к трибуне ООН для выступления в рамках 74-й сессии Генассамблеи.
Сообщается, что в официальной программе сессии,
опубликованной на сайте международной организации, имени лидера Незалежной нет.
Зеленского ограничат небольшой речью в ходе общих дебатов, а также примет
участие во второстепенном саммите по устойчивому развитию.
В рамках сессии Генассамблеи с трибуны ООН
выступит президент США Дональд Трамп. Также слово возьмут британский премьер
Борис Джонсон, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль
Макрон и другие гости.
Ожидается выступление и министра иностранных дел России
Сергея Лаврова. Глава внешнеполитического ведомства, в частности, намерен
поднять вопрос об отказе в визах членам российской делегации. В Москве инцидент
назвали проявлением неуважения со стороны Вашингтона.
прибыл в США в ночь на 24 сентября по
московскому времени. На следующий день у президента Украины запланирована
встреча с Дональдом Трампом.
Эксперты прогнозируют непростые переговоры. Глава Белого
дома обязательно поднимет тему компромата на бывшего вице-президента США Джона
Байдена, который считается наиболее вероятным соперником Дональда Трампа на
выборах-2020.
В окружении Зеленского располагают любопытными материалами о
деятельности Байдена и его сына на Украине. Публикация этих сведений может
уничтожить политическую карьеру влиятельного политика.
Трамп требует от передать ему компромат и начать
расследование против Байденов. Судя по всему, окончательного решения украинский
лидер не принял – накануне Трамп сообщил, что не станет выделять Киеву военную
помощь на 250 миллионов долларов.