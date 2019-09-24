В Киеве любят говорить, что в борьбе с российской агрессией Украину поддерживает весь мир. Власти Незалежной, конечно, могут думать что угодно, но у Запада на этот счет, видимо, другое мнение. Так, прилетевшего в Нью-Йорк президента Владимира Зеленского не стали пускать к трибуне ООН для выступления в рамках 74-й сессии Генассамблеи.

В Киеве любят говорить, что в "борьбе с российской агрессией" Украину поддерживает весь мир. Власти Незалежной, конечно, могут думать что угодно, но у Запада на этот счет, видимо, другое мнение. Так, прилетевшего в Нью-Йорк президента Владимира Зеленского не стали пускать к трибуне ООН для выступления в рамках 74-й сессии Генассамблеи.Сообщается, что в официальной программе сессии,опубликованной на сайте международной организации, имени лидера Незалежной нет.Зеленского ограничат небольшой речью в ходе общих дебатов, а также приметучастие во второстепенном саммите по устойчивому развитию.В рамках сессии Генассамблеи с трибуны ООНвыступит президент США Дональд Трамп. Также слово возьмут британский премьерБорис Джонсон, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции ЭммануэльМакрон и другие гости.Ожидается выступление и министра иностранных дел РоссииСергея Лаврова. Глава внешнеполитического ведомства, в частности, намеренподнять вопрос об отказе в визах членам российской делегации. В Москве инцидентназвали проявлением неуважения со стороны Вашингтона.прибыл в США в ночь на 24 сентября помосковскому времени. На следующий день у президента Украины запланированавстреча с Дональдом Трампом.Эксперты прогнозируют непростые переговоры. Глава Белогодома обязательно поднимет тему компромата на бывшего вице-президента США ДжонаБайдена, который считается наиболее вероятным соперником Дональда Трампа навыборах-2020.В окружении Зеленского располагают любопытными материалами одеятельности Байдена и его сына на Украине. Публикация этих сведений можетуничтожить политическую карьеру влиятельного политика.Трамп требует от передать ему компромат и начатьрасследование против Байденов. Судя по всему, окончательного решения украинскийлидер не принял – накануне Трамп сообщил, что не станет выделять Киеву военнуюпомощь на 250 миллионов долларов.